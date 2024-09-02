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Синоптики предупредили о заморозках в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева
В Свердловской области начинает холодать. По данным синоптиков, в грядущую ночь в регионе ожидаются заморозки до -2°C. Днём погода будет в районе +20°C.
В четверг, 5 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ночью +4…+9°C, при прояснении заморозки до -2°C. Днём +13…+18°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +7…+9°C, днём +13…+15°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 6 сентября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, днём +16…+21°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днём +17…+19°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 5 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью местами туман. Ночью +4…+9°C, при прояснении заморозки до -2°C. Днём +13…+18°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +7…+9°C, днём +13…+15°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 6 сентября, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +3…+8°C, днём +16…+21°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +6…+8°C, днём +17…+19°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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