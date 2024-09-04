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Упавшая на пути в метро Екатеринбурга женщина сбежала из больницы
Фото: Подземка Екатеринбурга
Женщина, которая сегодня упала на пути на станции Уральского в метро Екатеринбурга, сбежала из больницы, куда её привезли на скорой.
Об этом сообщает Е1, ссылаясь на свой источник. Женщину с ушибами привезли в 24-ю больницу, откуда она самостоятельно ушла, не подписав необходимые документы.
Официально эту информацию ещё не комментировали.
Напомним, что из-за человека на путях поезд заехал на станцию только одним вагонов, через который выпустили всех пассажиров. Остальные вагоны остались в туннеле.
Об этом сообщает Е1, ссылаясь на свой источник. Женщину с ушибами привезли в 24-ю больницу, откуда она самостоятельно ушла, не подписав необходимые документы.
Официально эту информацию ещё не комментировали.
Напомним, что из-за человека на путях поезд заехал на станцию только одним вагонов, через который выпустили всех пассажиров. Остальные вагоны остались в туннеле.
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