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Кот с кровоточащим носом попал в екатеринбургскую «Кляксу»
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Приют для больных и травмированных животных «Клякса» пополнился новым горемыкой. Это пушистый котик, которого, по всей видимости, сбила машина.
Сделать вывод о том, что своё здоровье кот Семён (как его назвали в «Кляксе») потерял в дорожно-транспортном происшествии, позволяет место, где его нашли. Он сидел в густых кустах, растущих возле проезжей части. Либо он сумел сам отползти в кусты после инцидента с каким-то транспортным средством, либо его отбросило туда сильным ударом.
В любом случае, если бы не зоркий глаз зоозащитников, Семён рисковал истечь кровью в своём укрытии — со стороны в кустах его совсем не было видно, а меж тем коту нужны была срочная помощь ветврача, поскольку у него шла носом кровь и останавливаться сама не собиралась.
Помощь Семён в итоге получил — благодаря давнему тандему приюта «Кляксы» и клинике доктора Тебенькова. Истечение крови носом коту остановили, гистологический анализ взяли, диагностировали у бедолаги черепно-мозговую травму.
Семёна оставили на стационарное лечение, помочь в оплате которого можно по реквизитам, указанным ниже.
Сделать вывод о том, что своё здоровье кот Семён (как его назвали в «Кляксе») потерял в дорожно-транспортном происшествии, позволяет место, где его нашли. Он сидел в густых кустах, растущих возле проезжей части. Либо он сумел сам отползти в кусты после инцидента с каким-то транспортным средством, либо его отбросило туда сильным ударом.
В любом случае, если бы не зоркий глаз зоозащитников, Семён рисковал истечь кровью в своём укрытии — со стороны в кустах его совсем не было видно, а меж тем коту нужны была срочная помощь ветврача, поскольку у него шла носом кровь и останавливаться сама не собиралась.
Помощь Семён в итоге получил — благодаря давнему тандему приюта «Кляксы» и клинике доктора Тебенькова. Истечение крови носом коту остановили, гистологический анализ взяли, диагностировали у бедолаги черепно-мозговую травму.
Семёна оставили на стационарное лечение, помочь в оплате которого можно по реквизитам, указанным ниже.
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Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»
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