Кот с кровоточащим носом попал в екатеринбургскую «Кляксу»

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Приют для больных и травмированных животных «Клякса» пополнился новым горемыкой. Это пушистый котик, которого, по всей видимости, сбила машина.Сделать вывод о том, что своё здоровье кот Семён (как его назвали в «Кляксе») потерял в дорожно-транспортном происшествии, позволяет место, где его нашли. Он сидел в густых кустах, растущих возле проезжей части. Либо он сумел сам отползти в кусты после инцидента с каким-то транспортным средством, либо его отбросило туда сильным ударом.В любом случае, если бы не зоркий глаз зоозащитников, Семён рисковал истечь кровью в своём укрытии — со стороны в кустах его совсем не было видно, а меж тем коту нужны была срочная помощь ветврача, поскольку у него шла носом кровь и останавливаться сама не собиралась.Помощь Семён в итоге получил — благодаря давнему тандему приюта «Кляксы» и клинике доктора Тебенькова. Истечение крови носом коту остановили, гистологический анализ взяли, диагностировали у бедолаги черепно-мозговую травму.Семёна оставили на стационарное лечение, помочь в оплате которого можно по реквизитам, указанным ниже.