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В Нижнем Тагиле третий день ищут 11-летнюю девочку
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле ищут 11-летнюю Анастасию Якину. Она ушла из дома два дня назад, 31 августа, отпросившись погулять у папы. С того момента она перестала выходить на связь.
С заявлением об исчезновении школьницы в полицию обратился её отец, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское», сотрудники которого сейчас занимаются розыском девочки. «В настоящее время все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетней. Проверяются места возможного её местонахождения», – сказали в полиции.
Также к поискам присоединились волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Девочка ростом около 150 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волнистыми волосами. Была одета в чёрные кроссовки, темно-синие трикотажные штаны и розовую куртку.
Всех, кто видел девочку, просят сообщать в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: (3435)97-68-02 или на линию «02».
С заявлением об исчезновении школьницы в полицию обратился её отец, сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское», сотрудники которого сейчас занимаются розыском девочки. «В настоящее время все дежурные наряды ориентированы на розыск несовершеннолетней. Проверяются места возможного её местонахождения», – сказали в полиции.
Также к поискам присоединились волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт».
Девочка ростом около 150 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волнистыми волосами. Была одета в чёрные кроссовки, темно-синие трикотажные штаны и розовую куртку.
Всех, кто видел девочку, просят сообщать в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону: (3435)97-68-02 или на линию «02».
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