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Екатеринбурженка сообщила о жестоком обращении с собакой
Фото: Юлия Медведева
Жительница Екатеринбурга, находясь в гостях, невольно стала свидетельницей жестокого обращения с животным. Будучи в подъезде, она услышала, как из одной из квартир, доносились крики собаки.
Достучаться до жильцов квартиры ей не удалось, но она встретила соседку, которая рассказала, что в квартире, из которой доносятся душераздирающие крики, живёт хозяин двух йоркширских терьеров. Своих питомцев мужчина регулярно избивает. Соседки неоднократно пытались с ним поговорить и предлагали забрать собак, но безуспешно. Однако гостья не теряла надежды.
«Выйдя на улицу, я заметила, как этот мужчина открыл окно. Я ему сказала, что, если ещё он будет обижать собаку, мы вызовем полицию. Он сказал: "Эта собака испортила мои вещи, за это она получила". Также он добавил, что если захочет, то убьёт это животное», – рассказала девушка в паблике «Инцидент Екатеринбург».рассказала
Известно, что жильцы дома пока не обращались в полицию.
Достучаться до жильцов квартиры ей не удалось, но она встретила соседку, которая рассказала, что в квартире, из которой доносятся душераздирающие крики, живёт хозяин двух йоркширских терьеров. Своих питомцев мужчина регулярно избивает. Соседки неоднократно пытались с ним поговорить и предлагали забрать собак, но безуспешно. Однако гостья не теряла надежды.
«Выйдя на улицу, я заметила, как этот мужчина открыл окно. Я ему сказала, что, если ещё он будет обижать собаку, мы вызовем полицию. Он сказал: "Эта собака испортила мои вещи, за это она получила". Также он добавил, что если захочет, то убьёт это животное», – рассказала девушка в паблике «Инцидент Екатеринбург».рассказала
Известно, что жильцы дома пока не обращались в полицию.
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