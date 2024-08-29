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Бастрыкин поручил провести проверку из-за потасовки на школьном поле в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников
Председатель СК поручил провести проверку в связи с потасовкой, которая произошла на школьном поле на Новой Сортировке в Екатеринбурге, где «борьба по приколу» превратилась в массовую драку.
Ранее в телеграм-канале Ural Mash опубликовали видео с потасовкой. Ресурс сообщал, что всё началось с того, что к компании парней, пришедшей на школьное поле играть в футбол, подошёл парень. Он пнул мяч и предложил одному из юношей побороться «прикола ради». В итоге казалось бы «беззаботная игра» переросла в настоящий конфликт, и ребят увезли в полицию.
«В соцмедиа сообщается о конфликте подростков в Екатеринбурге на школьном поле. По данному факту СУ СК России по Свердловской области проводится проверка по статье 213 УК РФ – хулиганство. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константн Мирошниченко доложить о ходе и результатах проводимой проверки»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее в телеграм-канале Ural Mash опубликовали видео с потасовкой. Ресурс сообщал, что всё началось с того, что к компании парней, пришедшей на школьное поле играть в футбол, подошёл парень. Он пнул мяч и предложил одному из юношей побороться «прикола ради». В итоге казалось бы «беззаботная игра» переросла в настоящий конфликт, и ребят увезли в полицию.
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