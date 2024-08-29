Бастрыкин поручил провести проверку из-за потасовки на школьном поле в Екатеринбурге

«В соцмедиа сообщается о конфликте подростков в Екатеринбурге на школьном поле. По данному факту СУ СК России по Свердловской области проводится проверка по статье 213 УК РФ – хулиганство. Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Константн Мирошниченко доложить о ходе и результатах проводимой проверки»,