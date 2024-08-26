Все школы Свердловской области прошли проверку на пожарную безопасность





– сообщили в мэрии уральской столицы. «На сегодняшний день подтверждена готовность к началу учебного года 100% образовательных учреждений региона»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Все школы Свердловской области, и в том числе Екатеринбурга, прошли проверку инспекторов госпожнадзора, приходившись посмотреть, как в школах соблюдается пожарная безопасность.Всего было проверено 2 764 образовательных организаций, в том числе колледжи и университеты.Отмечается, что в рамках месячника безопасности до конца сентября в школах запланированы учебные эвакуации и уроки безопасности.