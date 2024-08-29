В Верхней Пышме ищут 14-летнего подростка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Верхней Пышме ищут 14-летнего Артёма Кинёва, исчезнувшего 31 августа в районе села Балтым. Сейчас его ищут волонтёры, полиция и родные.Юноша ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, с голубыми глазами и светло-русыми волосами. В день пропажи был одет в вязаную белую кофту, чёрную жилетку с капюшоном, чёрные штаны и чёрные кроссовки. Из особых примет скол на переднем зубе и очки с диоптриями. С собой у него была большая спортивная сумка чёрного цвета.Ориентировку на подростка публикуют волонтёры «Прорыва» и «ЛизыАлерт».Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону: 8 (34368) 5-43-44, или «112», «102».