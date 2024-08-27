В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области





— советуют в МЧС Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В свердловском управлении МЧС предупреждают о сильном ветре с порывами до 17 м/с, которые ожидаются завтра, 2 сентября, в регионе местами. Вероятно, кого-то предстоящая ветренная погода обойдет стороной. Однако спасатели всё равно призывают к бдительности.Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».