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В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области

16.54 Воскресенье, 1 сентября 2024
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В свердловском управлении МЧС предупреждают о сильном ветре с порывами до 17 м/с, которые ожидаются завтра, 2 сентября, в регионе местами. Вероятно, кого-то предстоящая ветренная погода обойдет стороной. Однако спасатели всё равно призывают к бдительности.

Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов,

— советуют в МЧС


Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:57 В Екатеринбурге учителя и родители поддерживают запрет на мобильные телефоны в школах
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11:40 Водитель протащил пешехода 100 метров: в Нижнем Тагиле разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП
10:52 В Екатеринбурге пройдет благотворительный книжный маркет
10:36 Жилой дом обстреляли на улице Шевелёва в Екатеринбурге
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14:16 В Екатеринбурге спасли кота с дерева и собаку из заброшенного погреба
13:57 В Свердловской области запустили кешбэк 20% за пополнение проездных через СБП
12:48 В Каменске-Уральском водитель "БМВ" погиб после попытки скрыться от полиции
12:45 СМИ: в Алапаевске мужчины изнасиловали 15-летнюю школьницу, дело завели только после вмешательства депутата
10:36 Chery Tiggo T11 стал самым популярным китайским авто с пробегом в Свердловской области
10:26 В Екатеринбурге задержали вора, укравшего айфоны на 900 тысяч рублей
20:59 Одно из предприятий Карпинска выплатит травмированному работнику 800 тысяч рублей
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