Возрастное ограничение 18+
В МЧС предупредили о сильном ветре в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В свердловском управлении МЧС предупреждают о сильном ветре с порывами до 17 м/с, которые ожидаются завтра, 2 сентября, в регионе местами. Вероятно, кого-то предстоящая ветренная погода обойдет стороной. Однако спасатели всё равно призывают к бдительности.
Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».
Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов,
— советуют в МЧС
Напоминаем, что в случае ЧП нужно звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дожди и грозы обещают синоптики в Свердловской области
28 августа 2024
28 августа 2024
В выходные в Свердловской области почти не будет дождей
23 августа 2024
23 августа 2024