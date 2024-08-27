В Екатеринбурге спрос на зоотакси вырос втрое

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В 2024 году екатеринбуржцы стали активнее пользоваться услугами зоотакси. По данным аналитиков Авито Услуг, интерес к транспортировке животных в августе увеличился на 242% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В условиях роста числа домашних животных и необходимости их регулярной перевозки, сервисы зоотакси стали востребованным решением для жителей города. Согласно опросу, проведенному Авито, у 80% россиян есть домашние питомцы. Большинство владельцев — 64% — держат кошек, 35% предпочитают собак, а 2% экзотических животных, включая пум и игуан. Спрос на перевозку животных объясняется необходимостью доставки питомцев к ветеринару, грумеру, на вокзал или за город.Зоотакси в Екатеринбурге, как правило, оснащены всем необходимым для безопасной транспортировки животных — переносками, автогамаками и специальными контейнерами. Большинство водителей имеют опыт обращения с животными, что позволяет им справляться с задачей без участия хозяев. Средняя стоимость 3 тысячи рублей, в одну сторону — 1,5-2 тысячи рублей.