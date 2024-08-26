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На субботник в парке Пышминские озерки приглашают желающих
Фото: Антон Каптелов
Сразу несколько общественных движений, включая «ЭкоДозорных» и «Хранителей троп Урала», пригласили соседей по Екатеринбургу устроить в последний день лета субботник. Объектом для уборки станут Пышминские Озерки — живописнейшая территория вблизи Калиновского лесопарка.
Пышминские Озерки расположены на окраине Екатеринбурга. Рядом змеится река Пышма и шумит автомобильным проспект Космонавтов. Жители Орджоникидзевского района любят прогуливаться по сосновому бору, расположенному в границах парка, пощипать ягоды с кустов малины, попадающихся тут и там. Для пожилых людей вдоль широкой дорожки, прорезающей парк расставлены скамейки.
Увы, как и всякий уголок природы, находящийся в черте города, Пышминские Озерки страдают от человеческой привычки оставлять мусор, где ни попадя. Мини-свалки под кустами и деревьями здесь появляются каждый год, брошенные мимоходом банки, фантики, окурки валяются вдоль троп. Целью убрать неуместный в лесопарке мусор и задались на завтра, 31 августа, волонтёры.
Местом встречи участников завтрашнего субботника выбрана остановка на улице Фрезировщиков. Время встречи назначили на 9.45. Оставшуюся часть пути до Пышминских Озерков пеших волонтёров довезут «волонтёры на колёсах». Те же, кто хорошо знаком с местностью, может подходить к 10 часам к дому №116 на улице Шефская, откуда и стартанёт субботник.
Желающих поучаствовать в уборке Пышминских Озерков просят пройти регистрацию по ссылке.
Пышминские Озерки расположены на окраине Екатеринбурга. Рядом змеится река Пышма и шумит автомобильным проспект Космонавтов. Жители Орджоникидзевского района любят прогуливаться по сосновому бору, расположенному в границах парка, пощипать ягоды с кустов малины, попадающихся тут и там. Для пожилых людей вдоль широкой дорожки, прорезающей парк расставлены скамейки.
Увы, как и всякий уголок природы, находящийся в черте города, Пышминские Озерки страдают от человеческой привычки оставлять мусор, где ни попадя. Мини-свалки под кустами и деревьями здесь появляются каждый год, брошенные мимоходом банки, фантики, окурки валяются вдоль троп. Целью убрать неуместный в лесопарке мусор и задались на завтра, 31 августа, волонтёры.
Местом встречи участников завтрашнего субботника выбрана остановка на улице Фрезировщиков. Время встречи назначили на 9.45. Оставшуюся часть пути до Пышминских Озерков пеших волонтёров довезут «волонтёры на колёсах». Те же, кто хорошо знаком с местностью, может подходить к 10 часам к дому №116 на улице Шефская, откуда и стартанёт субботник.
Желающих поучаствовать в уборке Пышминских Озерков просят пройти регистрацию по ссылке.
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