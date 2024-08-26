Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В новом учебном году в Свердловской области откроются порядка трёх тысяч профильных классов, где будут готовить будущих врачей, инженеров, педагогов и IT-специалистов. Ожидается, что в рамках профориентационной модели обучат свыше 30 тысяч детей.Как рассказывают в департаменте информационной политики Свердловской области, с этого года в регионе будут работать порядка 50 медицинских профильных классов и два ресурсных центра – на базе екатеринбургских гимназий №108 имени Татищева и №200. Новые медицинские классы также впервые откроются в школах Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Дегтярска, Берёзовского, Туринска, Карпинска, Кировграда и Качканара.Для профильных классов специально оборудуют цифровые лаборатории и приобретают 3D-атласы, цифровые манекены, микроскопы и другое. У учащихся по профориентационным программам в учебный план включены новые курсы и увеличены часы лабораторных практик.Поддержку в обучении ребят будут оказывать специалисты уральского медуниверситета и областного медколледжа.