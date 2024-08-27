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Полиция не попросила поместить под стражу мужчину, угрожавшего экологу Кольцовой накануне поджога её дома
Фото: движение «Добровольцы быстрого реагирования»
Полиция не стала просить помещать под стражу мужчину, который угрожал экологу Елене Кольцовой накануне поджога её дома.
Следователи опросили и отпустили Алексея Калимулина. Об этом Елене Кольцовой, которая сейчас проходит потерпевшей в деле о поджоге, рассказали в полиции. Статус Калимулина по делу на настоящий момент не известен, официально в правоохранительных органах ситуацию не комментировали.
Напомним, дом Елены Кольцовой в СТ «Учитель» на западной окраине Екатеринбурга сгорел в ночь с 12 на 13 августа.
Следователи опросили и отпустили Алексея Калимулина. Об этом Елене Кольцовой, которая сейчас проходит потерпевшей в деле о поджоге, рассказали в полиции. Статус Калимулина по делу на настоящий момент не известен, официально в правоохранительных органах ситуацию не комментировали.
Напомним, дом Елены Кольцовой в СТ «Учитель» на западной окраине Екатеринбурга сгорел в ночь с 12 на 13 августа.
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