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В Верхней Туре осуждённых привлекли к уборке местного кладбища
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
В Верхней Туре осуждённые из исправительного центра, которых приговорили к принудительным работам, прибрались на местном кладбище.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко, верхотуринских осуждённых на работы с начала мая 2024 года привлекают к благоустройству города. Так, каждое воскресенье, в личное время, они приводят в порядок кладбище, скашивают траву, спиливают старые деревья, убирают мусор, прибираются на заброшенных могилах и готовят забор к последующей покраске.
«В настоящее время списочная численность осужденных к принудительным работам в УФИЦ №2 составляет 134, проживают в УФИЦ 126 человек», – сказал Левченко.
Основное время, по его словам, они работают на Верхотуринском машиностроительном заводе по разным специальностям.
Как рассказал Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского ГУФСИН Александр Левченко, верхотуринских осуждённых на работы с начала мая 2024 года привлекают к благоустройству города. Так, каждое воскресенье, в личное время, они приводят в порядок кладбище, скашивают траву, спиливают старые деревья, убирают мусор, прибираются на заброшенных могилах и готовят забор к последующей покраске.
«В настоящее время списочная численность осужденных к принудительным работам в УФИЦ №2 составляет 134, проживают в УФИЦ 126 человек», – сказал Левченко.
Основное время, по его словам, они работают на Верхотуринском машиностроительном заводе по разным специальностям.
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