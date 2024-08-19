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Дожди и грозы обещают синоптики в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
Синоптики обещают в Свердловской области на севере сильные дожди, грозы, крупный град и сильный ветер и в остальной части региона кратковременные дожди.
В четверг, 29 августа, в области местами кратковременные дожди и на севере в отдельных районах сильные и очень сильные, а также сильные ливни, грозы и крупный град. Ночью +9…+14°C, днём +16…+21°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек, на севере усиление до 25 м/сек.
В Екатеринбурге ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью +12…+14°C, днём +18…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 30 августа, в регионе местами кратковременные дожди. Ночью +6…+11°C, днём +15…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью преимущественно без осадков, днём слабый дождь. Ночью +9…+11°C, днём +17…+19°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 29 августа, в области местами кратковременные дожди и на севере в отдельных районах сильные и очень сильные, а также сильные ливни, грозы и крупный град. Ночью +9…+14°C, днём +16…+21°C. Ветер 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек, на севере усиление до 25 м/сек.
В Екатеринбурге ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью +12…+14°C, днём +18…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 30 августа, в регионе местами кратковременные дожди. Ночью +6…+11°C, днём +15…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью преимущественно без осадков, днём слабый дождь. Ночью +9…+11°C, днём +17…+19°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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