Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 29 августа





– советуют спасатели. «В период штормового предупреждения настоятельно рекомендуем свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Непогода не хочет оставлять Свердловскую область. В связи с этим областное МЧС предупреждает о ветре до 25 метров в секунду, очень сильных дождях и крупном граде завтра, 29 августа.В случае ЧП нужно звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».