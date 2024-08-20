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Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 29 августа
Фото: Юлия Кольтенберг
Непогода не хочет оставлять Свердловскую область. В связи с этим областное МЧС предупреждает о ветре до 25 метров в секунду, очень сильных дождях и крупном граде завтра, 29 августа.
В случае ЧП нужно звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».
«В период штормового предупреждения настоятельно рекомендуем свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь»,
– советуют спасатели.
В случае ЧП нужно звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».
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Свердловское МЧС вновь предупреждает о сильных дождях
21 августа 2024
21 августа 2024