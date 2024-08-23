Холодная ночь в Свердловской области: минимумы опустились до +3 градусов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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25 августа Свердловская область переживает ночь под влиянием умеренно-холодной воздушной массы, которая определяет текущую погоду в регионе.В Екатеринбурге температура в ночное время опустится до +8..+10°C. Однако, для большей части области ночные температуры будут значительно ниже. Например, в Кытлыме и Североуральске столбик термометра покажет лишь +3 градуса, а в Ивделе и Нижнем Тагиле температура будет на уровне +3.7°C.По прогнозу от телеграм-канала «Погода Екатеринбург», днем в Свердловской области температура поднимется до +17..+22°C, при этом облачность будет переменной, но осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 1-6 м/с.