В Екатеринбурге возле 36-й больницы на фельдшера напала женщина

– рассказали в госинспекции труда.

«Всего с 2018 года зарегистрировано 28 несчастных случаев в данной организации Медицинские работники, оказывая срочную медицинскую помощь становятся жертвами нападений, что совершенно недопустимо. Есть случаи гибели работников»,