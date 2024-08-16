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В Екатеринбурге возле 36-й больницы на фельдшера напала женщина
Фото: Владислав Постников
Спасая жизни, медики не всегда слышат благодарность, а в некоторых случаях и вовсе возвращаются с работы с травмами. Так, 17 августа, фельдшера ударила в голову неизвестная женщина, которая лежала на асфальте возле 36-й больницы.
Как рассказали в государственной инспекции труда Свердловской области, бригада скорой №137 выезжала с территории приёмного отделения, когда водитель заметил возле шлагбаума больницы неизвестную женщину. Тогда фельдшер вышла из машины, чтобы осмотреть даму, но та неожиданно очнулась и ударила её в лицо. Из-за этого инцидента фельдшеру пришлось вернуться в приёмное отделение, где травматолог назвал не самый приятный диагноз: сотрясение головного мозга.
Инцидент, к сожалению, не единичный. Только за неполные восемь месяцев 2024 года различные травмы получили 7 работников скорой. По вине третьих лиц пострадали 3 работника.
Напомним, в апреле 2023 года в Берёзовском муж пациентки напал с ножом на медбрата. Впоследствии он скончался в больнице.
Как рассказали в государственной инспекции труда Свердловской области, бригада скорой №137 выезжала с территории приёмного отделения, когда водитель заметил возле шлагбаума больницы неизвестную женщину. Тогда фельдшер вышла из машины, чтобы осмотреть даму, но та неожиданно очнулась и ударила её в лицо. Из-за этого инцидента фельдшеру пришлось вернуться в приёмное отделение, где травматолог назвал не самый приятный диагноз: сотрясение головного мозга.
Инцидент, к сожалению, не единичный. Только за неполные восемь месяцев 2024 года различные травмы получили 7 работников скорой. По вине третьих лиц пострадали 3 работника.
«Всего с 2018 года зарегистрировано 28 несчастных случаев в данной организации Медицинские работники, оказывая срочную медицинскую помощь становятся жертвами нападений, что совершенно недопустимо. Есть случаи гибели работников»,
– рассказали в госинспекции труда.
Напомним, в апреле 2023 года в Берёзовском муж пациентки напал с ножом на медбрата. Впоследствии он скончался в больнице.
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