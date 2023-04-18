Житель Берёзовского подозревается в убийстве фельдшера скорой помощи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Берёзовском мужчина подозревается в убийстве фельдшера скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.По данным следствия, вечером 25 апреля бригаду скорой помощи вызвали в один из домов на улице Гагарина в Берёзовском для оказания помощи женщине. По прибытии медики встретились с мужем пациентки. Тот, по предварительным данным, действуя из личной неприязни, причинил проникающее ранение в область груди 28-летнему работнику скорой помощи.Пострадавший самостоятельно добрался до служебной машины, оставшейся у подъезда. Его оперативно доставили коллеги в Березовскую ЦГБ. Однако от полученного ранее мужчина вскоре скончался в больнице.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).В пресс-службе свердловского главка МВД добавили, что подозреваемый ранее уже был судим. В 1999 году он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – «порезал» бывшую супругу. Также он судим за кражи в 1974 и 1976 годах. В общей сложности в местах лишения свободы провел 15 лет.Сразу допросить подозреваемого не представилось возможным, так как он находился в невменяемом состоянии из-за большого количества выпитого им спиртного. Задержали мужчину по «горячим следам» после получения от медиков информации о произошедшем ЧП.