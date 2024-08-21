В Екатеринбурге резко вырос спрос на аниматоров

«1 сентября один из самых добрых и запоминающихся праздников детства. Родители заказывают фотографов и видеографов, чтобы запечатлеть эти моменты. За месяц в целом по городу спрос на подобные услуги увеличился на 9% и 17% соответственно», — говорит руководитель раздела «Деловые и Хозяйственные услуги» на платформе «Авито Услуги» Александр Сёмочкин.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Более, чем в четыре раза подскочил спрос на аниматоров в Екатеринбурге. Аналитики платформы «Авито» объясняют это приближением первого осеннего дня.Полторы недели остаются до конца лета, а это значит, что для многих детей приближается день первого похода в школу. Взрослые же — родители и работники учебных заведений очень хотят, чтобы 1 сентября стало для малышей событием радостным и ярким, чтобы запомнилось на всю оставшуюся жизнь. Вот и обращаются в агентства, предоставляющие услуги по организации праздников.Согласно данным «Авито», в целом за месяц спрос на комплексную организацию мероприятий на День знаний увеличился на 13%. Также родители заказывают научные шоу, на которых показывают научные эксперименты и простейшие опыты. Спрос на такие услуги увеличился на 22%. Чаще стали обращаться и за услугами декораторов (рост 46%) и флористов (31%). Их приглашают празднично украсить классы и школьные коридоры. Повысился спрос и на видеографов — их стали приглашать на 17% больше, чем в другое время года.