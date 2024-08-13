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В Екатеринбурге пропал 14-летний подросток
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге ищут 14-летнего Максима Шулина из Октябрьского района. В последний раз он выходил на связь с родными вчера.
Юноша ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, со светлыми волосами и голубыми глазами. Был одет в широкие голубые джинсы, белую кофту и серые кроссовки, публикует ориентировку поисковый отряд «Прорыв».
В поисках пропавшего мальчика помимо волонтёров участвуют сотрудники отделения полиции №6. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-06.
Юноша ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, со светлыми волосами и голубыми глазами. Был одет в широкие голубые джинсы, белую кофту и серые кроссовки, публикует ориентировку поисковый отряд «Прорыв».
В поисках пропавшего мальчика помимо волонтёров участвуют сотрудники отделения полиции №6. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону 8 (343) 356-42-06.
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