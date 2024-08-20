У туристов вырос интерес к Екатеринбургу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За первую половину 2024 года уральскую столицу посетило 908 705 туристов, что на 31% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Об этом сообщил сегодня официальный портал Екатеринбург.РФ.Согласно имеющимся данным, основной поток туристов идёт из ближайших регионов: республики Башкортостан, Пермского края, Тюменской и Курганской областей, ХМАО. Из одной только Челябинской области в указанный период в Екатеринбург приехали с туристическими целями 205 331 человек. Более 63 тысяч человек приезжало в уральскую столицу из столицы государственной и более 24 тысяч — из столицы культурной.К слову, именно культурные мероприятия называют среди основных причин такого роста популярности Екатеринбурга у туристов. Приезжающие на них гости из других городов страны впоследствии нередко признаются на страницах соцсетей, что при возникновении необходимости место жительства, именно Екатеринбург они бы рассматривали в первую очередь для переезда.