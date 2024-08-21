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В доме на улице Ватутина в Первоуральске больше месяца топит подвал
Фото: «Инцидент Первоуральск»
Жильцы 20-го дома на улице Ватутина в Первоуральске уже больше месяца выкачивают воду из подвала своими силами из-за того, что его постоянно топит.
Об этом жители дома рассказали в сообществе «Инцидент Первоуральск» во ВКонтакте, параллельно обвиняя управляющую компанию и «Водоканал» в бездействии. Однако не все согласились с обвинениями в сторону организаций. В комментариях под публикацией местная жительница уточнила, что сегодня, 21 августа, состоялась комиссия по этому вопросу с участием ресурсоснабжающих компаний.
«Утечка на трассе ресурсников, о которой УК сообщала и передавала заявки неоднократно. В ближайшее время утечка на трассе "Водоканала" будет устранена. УК установит насосы для откачки воды в подвальное помещение», – написала девушка.
Об этом жители дома рассказали в сообществе «Инцидент Первоуральск» во ВКонтакте, параллельно обвиняя управляющую компанию и «Водоканал» в бездействии. Однако не все согласились с обвинениями в сторону организаций. В комментариях под публикацией местная жительница уточнила, что сегодня, 21 августа, состоялась комиссия по этому вопросу с участием ресурсоснабжающих компаний.
«Утечка на трассе ресурсников, о которой УК сообщала и передавала заявки неоднократно. В ближайшее время утечка на трассе "Водоканала" будет устранена. УК установит насосы для откачки воды в подвальное помещение», – написала девушка.
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