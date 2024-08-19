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Пристававшего к 12-летней девочке в центре Екатеринбурга иностранца отправили в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Иностранца, которого прохожие обвинили в домогательстве к 12-летней девочке прямо в центре Екатеринбурга, отправили в СИЗО до 18 октября. Об это пишет телеграм-канал «Четвёртого канала».
Как сообщает телеграмм-канал Ural Mash, в процессе следователям пришлось подключать переводчика, так как мужчина с трудом говорил на русском. По данным ресурса, мужчину заподозрили в домогательстве к ребёнку из-за того, что он подсел к компании подруг на остановке и стал трогать школьницу за ноги. Испугавшись, девочка вскочила и побежала к прохожим, чтобы попросить о помощи. Уже после этого иностранца задержали горожане.
Напомним, об этой ситуации просил доклад глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, часто обращающий внимание на инциденты, в которых фигурируют иностранные специалисты.
Как сообщает телеграмм-канал Ural Mash, в процессе следователям пришлось подключать переводчика, так как мужчина с трудом говорил на русском. По данным ресурса, мужчину заподозрили в домогательстве к ребёнку из-за того, что он подсел к компании подруг на остановке и стал трогать школьницу за ноги. Испугавшись, девочка вскочила и побежала к прохожим, чтобы попросить о помощи. Уже после этого иностранца задержали горожане.
Напомним, об этой ситуации просил доклад глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, часто обращающий внимание на инциденты, в которых фигурируют иностранные специалисты.
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