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Глава СК потребовал доложить ему об инциденте в Екатеринбурге, где мужчина приставал к 12-летней девочке
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета потребовал доложить ему об произошедшем в центре Екатеринбурга, где прохожие задержали иностранца, подозревая его в домогательствах к 12-летней девочке.
Момент с задержанием неравнодушными горожанами заснял один из очевидцев. На видео, предположительно, он задает мужчине вопрос: «Зачем к маленькой девочке приставал?», в ответ на что иностранец, с трудом говоря на русском, утверждает, что никого не трогал, и сам спрашивает есть ли у них доказательства. Сами домогательства к ребёнку на видео не попали. Известно, что подозреваемого к приставаниям мужчину позже передали в полиции.
В СК сообщили, что на иностранца возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
«В следственном управлении СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело в отношении гражданина Киргизской Республики, задержанного по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности 12-летней девочки (ст. 135 УК РФ)», – говорится в сообщении Следкома.
Председатель СК также ждёт доклад по этому делу.
Момент с задержанием неравнодушными горожанами заснял один из очевидцев. На видео, предположительно, он задает мужчине вопрос: «Зачем к маленькой девочке приставал?», в ответ на что иностранец, с трудом говоря на русском, утверждает, что никого не трогал, и сам спрашивает есть ли у них доказательства. Сами домогательства к ребёнку на видео не попали. Известно, что подозреваемого к приставаниям мужчину позже передали в полиции.
В СК сообщили, что на иностранца возбудили уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
«В следственном управлении СКР по Свердловской области расследуется уголовное дело в отношении гражданина Киргизской Республики, задержанного по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности 12-летней девочки (ст. 135 УК РФ)», – говорится в сообщении Следкома.
Председатель СК также ждёт доклад по этому делу.
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