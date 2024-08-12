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На Уралхиммаше молодой сотрудник сорвался с высоты в свой первый рабочий день
Фото: Владислав Постников
Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проверит Уральский завод химического машиностроения, где в свой первый рабочий день с большой высоты упал молодой сотрудник.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, несчастный случай произошёл в конце прошлого месяца, 31 июля 2024 года в 18.31. По предварительным данным, подсобный рабочий, 2005 года рождения, провалился через железобетонное покрытие кровли, когда проверял крышу цеха на протечку. Известно, что он работал без страховочного пояса. В результате инцидента молодой человек получил тяжёлые травмы.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране труда в деятельности подрядной организации. Будет установлено, был ли официально трудоустроен молодой человек в подрядной организации или выполнял работы по гражданско-правовому договору», – сообщили в ведомстве.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, несчастный случай произошёл в конце прошлого месяца, 31 июля 2024 года в 18.31. По предварительным данным, подсобный рабочий, 2005 года рождения, провалился через железобетонное покрытие кровли, когда проверял крышу цеха на протечку. Известно, что он работал без страховочного пояса. В результате инцидента молодой человек получил тяжёлые травмы.
«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране труда в деятельности подрядной организации. Будет установлено, был ли официально трудоустроен молодой человек в подрядной организации или выполнял работы по гражданско-правовому договору», – сообщили в ведомстве.
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