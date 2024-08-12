На Уралхиммаше молодой сотрудник сорвался с высоты в свой первый рабочий день

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга проверит Уральский завод химического машиностроения, где в свой первый рабочий день с большой высоты упал молодой сотрудник.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, несчастный случай произошёл в конце прошлого месяца, 31 июля 2024 года в 18.31. По предварительным данным, подсобный рабочий, 2005 года рождения, провалился через железобетонное покрытие кровли, когда проверял крышу цеха на протечку. Известно, что он работал без страховочного пояса. В результате инцидента молодой человек получил тяжёлые травмы.«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране труда в деятельности подрядной организации. Будет установлено, был ли официально трудоустроен молодой человек в подрядной организации или выполнял работы по гражданско-правовому договору», – сообщили в ведомстве.