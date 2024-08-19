Почти 1,3 миллиона рублей соберут с нарушителей пожарной безопасности в Свердловской области

– сообщили в департаменте информполитики региона.

«Для обеспечения пожарной безопасности в лесах сотрудники лесничеств проводят патрульные рейды по более, чем 2,2 тысячи маршрутам, охватывающим даже отдаленные участки лесного фонда региона. Все, кто пренебрёг правилами пожарной безопасности, понесут за это ответственность»,