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Почти 1,3 миллиона рублей соберут с нарушителей пожарной безопасности в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
В этому году в Свердловской области нарушители пожарной безопасности, пойманных за разведение костров или жаркой шашлыков на нестационарных мангалах, должны будут в сумме заплатить почти 1,3 миллиона рублей.
Такие данные следуют из отчета Минприроды региона на 16 августа. С начала года в области было проведено более 11 тысяч противопожарных рейдов.
Там также отметили, что больше половины лесных пожаров возникают по вине человека, пояснив, что именно по этой причине в период особого противопожарного режима усиленно патрулировались именно региональные леса.
Напомним, что в этом году на землях лесного фонда зафиксировали менее 1% нарушений противопожарного режима. О статистике нарушений пожарной безопасности мы подробно писали тут.
Такие данные следуют из отчета Минприроды региона на 16 августа. С начала года в области было проведено более 11 тысяч противопожарных рейдов.
«Для обеспечения пожарной безопасности в лесах сотрудники лесничеств проводят патрульные рейды по более, чем 2,2 тысячи маршрутам, охватывающим даже отдаленные участки лесного фонда региона. Все, кто пренебрёг правилами пожарной безопасности, понесут за это ответственность»,
– сообщили в департаменте информполитики региона.
Там также отметили, что больше половины лесных пожаров возникают по вине человека, пояснив, что именно по этой причине в период особого противопожарного режима усиленно патрулировались именно региональные леса.
Напомним, что в этом году на землях лесного фонда зафиксировали менее 1% нарушений противопожарного режима. О статистике нарушений пожарной безопасности мы подробно писали тут.
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