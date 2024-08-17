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Пожарные в Екатеринбурге проверили проезд во дворах на улице 40-летия Комсомола
Фото: МЧС Свердловской области
В Екатеринбурге пожарные проверили профилактическую операцию «Двор», в рамках которой провели дворовые проезды на улице 40-летния Комсомола.
Как рассказали в телеграм-канале областного управления МЧС, огнеборцы проверили, как быстро они смогут добраться до разных мест возгорания, если они возникнут, и будут ли им мешать припаркованные во дворах машины. И в этот раз профилактическая операция прошла успешна: спецтехника без каких-либо проблем смогла подъехать ко всем многоэтажкам.
Напомним, что в мае в многоэтажке на улице Союзной произошёл пожар, во время которого при попытке спастись сорвался с 20 этажа и погиб мужчина. Тогда очевидцы сообщали, что автомобили были припаркованы с нарушениями и помешали развернуть пожарную лестницу. После этого городская прокуратура сделала замечание начальнику екатеринбургской ГИБДД.
Как рассказали в телеграм-канале областного управления МЧС, огнеборцы проверили, как быстро они смогут добраться до разных мест возгорания, если они возникнут, и будут ли им мешать припаркованные во дворах машины. И в этот раз профилактическая операция прошла успешна: спецтехника без каких-либо проблем смогла подъехать ко всем многоэтажкам.
«Однако, МЧС напоминает, что парковка машин во дворах может стать серьезной преградой для пожарных. В случае реального пожара заблокированная спецтехника может стоить жизни!»,
– добавили спасатели.
Напомним, что в мае в многоэтажке на улице Союзной произошёл пожар, во время которого при попытке спастись сорвался с 20 этажа и погиб мужчина. Тогда очевидцы сообщали, что автомобили были припаркованы с нарушениями и помешали развернуть пожарную лестницу. После этого городская прокуратура сделала замечание начальнику екатеринбургской ГИБДД.
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