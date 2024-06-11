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После трагедии на Союзной прокуратура внесла представление начальнику ГИБДД Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Екатеринбурга внесла представление начальнику ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Роману Ярышу из-за систематического непринятия мер по эвакуации припаркованных с нарушением ПДД автомобилей. Это следует из ответа облпрокуратуры депутату Госдумы Андрею Альшевских.
Поводом для прокурорской проверки, как это часто бывает, стала трагедия со смертельным исходом — майский пожар в многоэтажке на улице Союзной, во время которого при попытке спастись сорвался с 20 этажа и погиб мужчина. Тогда очевидцы сообщали, что автомобили были припаркованы с нарушениями и помешали развернуть пожарную лестницу.
В итоге представление внесли начальнику городского отдела ГИБДД Роману Ярышу – за то, что Госавтоинспекция, как выяснилось, проигнорировала систематические нарушения ПДД в этом месте, на которые жаловались граждане, и директору управляющей компании «Юг-Энерго» Владимиру Вольскому – за необеспечение свободного пожарного проезда для спецтехники.
Напомним, Ярыш возглавляет екатеринбургскую ГИБДД с февраля этого года. Часть жалоб на отсутствие реакции ГИБДД на нарушение парковки автомобилистами при этом датируется 2023 годом.
Поводом для прокурорской проверки, как это часто бывает, стала трагедия со смертельным исходом — майский пожар в многоэтажке на улице Союзной, во время которого при попытке спастись сорвался с 20 этажа и погиб мужчина. Тогда очевидцы сообщали, что автомобили были припаркованы с нарушениями и помешали развернуть пожарную лестницу.
В итоге представление внесли начальнику городского отдела ГИБДД Роману Ярышу – за то, что Госавтоинспекция, как выяснилось, проигнорировала систематические нарушения ПДД в этом месте, на которые жаловались граждане, и директору управляющей компании «Юг-Энерго» Владимиру Вольскому – за необеспечение свободного пожарного проезда для спецтехники.
Напомним, Ярыш возглавляет екатеринбургскую ГИБДД с февраля этого года. Часть жалоб на отсутствие реакции ГИБДД на нарушение парковки автомобилистами при этом датируется 2023 годом.
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