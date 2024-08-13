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В Арамили с детсада взыскали компенсацию за перелом у малыша

11.07 Понедельник, 19 августа 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Арамили с частного детского сада на улице Мира взыскали 100 тысяч рублей за перелом, который двухлетний мальчик получил, упав со стула.

Это произошло 10 октября 2023 года. Ребёнка увезли в Детскую городскую поликлинику №13 в Екатеринбург, где ему диагностировали перелом метафиза большеберцовой кости с допустимым смещением. Эксперты отнесли травму как вред здоровью средней тяжести.

В связи с этим Сысертская межрайонная прокуратура, действуя в интересах пострадавшего ребёнка, подала иск в суд, который взыскал в пользу мальчика 40 тысяч рублей. Однако с этим решением не согласился межрайонный прокурор, в дальнейшем подавший апелляционное представление. В итоге Свердловский областной суд, рассмотрев доводы прокурора, удовлетворила его представление, увеличив сумму компенсации до 100 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Вместе с тем выяснилось, что женщина, организовавшая работу частного детского садика, в котором мальчик упал со стула, работала без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. В связи с этим её штрафовали на 1 тысяч рублей по части 1 стать 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации).

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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09:12 Жители Сысертского округа четвёртый раз инициировали референдум по вопросу мусорного полигона
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10:23 Столкновение двух автомобилей привело к травмам свердловчан и повреждению машин
09:45 Алёна Козлова стала «Мисс Екатеринбург-2024» и получила путевку на Мальдивы
18:48 Свердловский депутат показал детям бросок во время показательных выступлений по самбо в Екатеринбурге
16:54 Екатеринбургская пенсионерка будет выплачивать долг за оскорбление главы компании «Маяк» почти 30 лет
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