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Жители Сысертского округа четвёртый раз инициировали референдум по вопросу мусорного полигона
Фото: Вечерние ведомости
Жители Сысертского городского округа в четвёртый раз инициировали референдум по вопросу мусорного полигона. Собрание инициативной группы из 107 человек прошло в селе Кадниково, документы по его итогам будут поданы в избирком.
Ходатайство по итогам предыдущего, третьего заседания Сысертская ТИК отклонила, обнаружив 1 грамматическую ошибку и неполные паспортные данные 1 из 114 членов группы, у остальных 113 членов при этом с документами всё было в порядке, сообщили в группе «"Щит Малой Родины». Первые два ходатайства избирком также отклонил.
Напомним, полигон хотят построить в составе «эколастера» близ деревни Андреевка на юге Сысертского района. Протесты против его появления проходят на протяжении последнего года.
Ходатайство по итогам предыдущего, третьего заседания Сысертская ТИК отклонила, обнаружив 1 грамматическую ошибку и неполные паспортные данные 1 из 114 членов группы, у остальных 113 членов при этом с документами всё было в порядке, сообщили в группе «"Щит Малой Родины». Первые два ходатайства избирком также отклонил.
Напомним, полигон хотят построить в составе «эколастера» близ деревни Андреевка на юге Сысертского района. Протесты против его появления проходят на протяжении последнего года.
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