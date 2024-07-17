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Вопрос строительства мусорного полигона в Сысертском районе вынесен на референдум

12.27 Воскресенье, 21 июля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Жители Сысертского района единогласно поддержали вынесение вопроса о строительстве мусорного полигона на референдум. На собрании, в котором участвовали 114 человек.

Одна из членов инициативной группы, Татьяна Яблонская сказала во время собрания, что его намеренно широко не анонсировали, иначе бы все желающие не поместились в зал – цель, по словам Яблонской, была в достижении необходимого для регистрации минимума в 100 человек и тщательной проверки всех документов, во избежание ошибок.

Перед собравшимися также выступил депутат Сысертской гордумы Алексей Бондарев, который заявил, что благодаря сплочению жителей «у них ничего не получается».

Напомним, первые два раза Сысертский избирком отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума – первый отказ ТИК суд признал незаконным, второй же суд «узаконил». Правда, и по первому отказу суд всего лишь обязал избирком заново пересмотреть ходатайство инициативной группы – комиссия сделала это, и снова отказала, но уже по другим основаниям.

Какое решение примет избирком по вопросу регистрации третьей инициативной группы, станет известно в конце июля.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:49 В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка
12:27 Вопрос строительства мусорного полигона в Сысертском районе вынесен на референдум
10:50 В Талице СК проводит проверку по обращению женщины с инвалидностью о нарушении жилищных прав
18:30 В Екатеринбурге в тестовом режиме начал курсировать автобус «Генерал»
18:12 В Ельцин Центре можно взять набор для пикника
17:35 ГИБДД Екатеринбурга выявила 43 нарушения ПДД за пару часов
17:10 Свердловские спасатели предупреждают о сильном дожде с грозами и ветре
16:38 В Свердловской области остались три природных пожара на площади 85 гектар
16:03 Миру мур. О добрых новостях этой недели рассказывает редакционная кошка Майя
15:21 Екатеринбуржцы активно пользуются озонированием, холодным и сухим туманом
14:32 В Верхней Пышме провели огромный хоровод
12:54 Роспотребнадзор проверяет воду в Екатеринбурге после массовых жалоб на вонь
11:23 Парень сорвался с балкона многоэтажки и погиб
11:03 Пострадавшая при крушении вертолета под Билимбаем екатеринбурженка сможет встать на ноги
21:52 В Екатеринбурге разыскивают «волшебника» в белом вертолёте
20:27 Фотографы посоревновались в умении запечатлевать деревянный Екатеринбург
19:47 На ЕКАДе погибли водитель легковушки его малолетний сын
19:12 В Екатеринбурге злостный уклонист от уплаты налогов возместил миллиардный ущерб
18:39 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга не стало ещё одного рынка
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