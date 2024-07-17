Вопрос строительства мусорного полигона в Сысертском районе вынесен на референдум

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Сысертского района единогласно поддержали вынесение вопроса о строительстве мусорного полигона на референдум. На собрании, в котором участвовали 114 человек.Одна из членов инициативной группы, Татьяна Яблонская сказала во время собрания, что его намеренно широко не анонсировали, иначе бы все желающие не поместились в зал – цель, по словам Яблонской, была в достижении необходимого для регистрации минимума в 100 человек и тщательной проверки всех документов, во избежание ошибок.Перед собравшимися также выступил депутат Сысертской гордумы Алексей Бондарев, который заявил, что благодаря сплочению жителей «у них ничего не получается».Напомним, первые два раза Сысертский избирком отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума – первый отказ ТИК суд признал незаконным, второй же суд «узаконил». Правда, и по первому отказу суд всего лишь обязал избирком заново пересмотреть ходатайство инициативной группы – комиссия сделала это, и снова отказала, но уже по другим основаниям.Какое решение примет избирком по вопросу регистрации третьей инициативной группы, станет известно в конце июля.