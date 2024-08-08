ДТП с подростком на электросамокате произошло вечером в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 14 августа, вечером, примерно в 18.30, в Екатеринбурге 14-летний мальчик на электросамокате решил проскочить через дорогу на «красный», и попал под машину – его с переломом ноги увезли в больницу.Как рассказали Вечерним ведомостям в городской ГИБДД, ДТП произошло на перекрестке улиц Вильгельма де Геннина и проспекта Академика Сахарова. По словам водителя, подросток неожиданно выехал на проезжую часть на электросамокате, когда он подъезжал к перекрестку. Он стал тормозить, но было уже слишком поздно, чтобы избежать столкновения.В пресс-группе добавили, что информацию об этой аварии направят главе города, а также в подразделение ПДН и в территориальную комиссию ПДН для привлечения законных представителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание ребёнка. Кроме этого, сотрудники полиции посетят школу, в которой учится пострадавший мальчик.