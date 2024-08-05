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Дожди и грозы обещают в Свердловской области
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
Погода в Свердловской области в ближайшие дни обещает быть дождливой. Также синоптики предупреждают о грозе.
В четверг, 15 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, ночью и утром туман, в отдельных районах гроза. Ночью +8…+13°C, днём +15…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +11…+13°C, днём +18…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 16 августа, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днём повсеместно кратковременный дождь. Ночью +7…+12°C, днём +17…22°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь. Ночью +9…+11°C, днём +18…+20°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 15 августа, в Свердловской области облачно с прояснениями, дождь, ночью и утром туман, в отдельных районах гроза. Ночью +8…+13°C, днём +15…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ночью +11…+13°C, днём +18…+20°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 16 августа, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами, днём повсеместно кратковременный дождь. Ночью +7…+12°C, днём +17…22°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днём кратковременный дождь. Ночью +9…+11°C, днём +18…+20°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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