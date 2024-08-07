Один из детсадов Ивделя заплатит за травму маленькой воспитанницы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Ивделе с местного детского садика потребовали выплатить компенсацию морального вреда девочке, которая получила травму, находясь под наблюдением воспитателей. Ознакомившись с материалами прокурорской проверки, суд вынес решение в пользу ребёнка.Инцидент, ставший предметом судебного разбирательства, произошёл 24 апреля текущего года. Воспитательница в этот день вывела группу на улицу и затеяла с детьми занятия физкультурой. Помимо прочего, дети должны были побегать, чтобы размяться. Одна из девочек во время бега не заметила вкопанную в землю металлическую трубу и ударилась о неё любом. Удар получился достаточно сильным, чтобы девочку отправили в больницу, где ей назначили амбулаторное лечение.Ивдельский городской суд согласился с тем, что ребёнок получил нравственные и физические страдания, и постановил, что детсад должен в полном объёме удовлетворил исковые требования прокурора. Это значит, что организация должна выплатить в пользу ребёнка 20 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано, — уточняет прокуратура Свердловской области.