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Свердловские добровольцы успели выкупить пожарный автомобиль «Соболь»
Фото: Мирные жители
Благодаря поддержке уральцев удалось вовремя собрать средства на адаптированный автомобиль «Соболь» для волонтёров движения «Добровольцы быстрого реагирования», помогающих в тушении природных пожаров.
О том, что необходимую сумму удалось собрать, сообщили в организации «Мирные жители», на счёт которой производился сбор средств. Автомобиль уже выезжает в Екатеринбург.
Напомним, что нужны автомобиль для своих нужд пожарные добровольцы нашли в Подмосковье за 600 тысяч рублей. Однако придержать автомобиль продавец обещал лишь до середины августа. Благодаря общим усилиям удалось вовремя собрать необходимую сумму.
Новый автомобиль позволит волонтёрам добираться до мест тушения пожаров через непроходимые места. Теперь «Добровольцы быстрого реагирования» смогут оперативно добираться до очагов природных пожаров и первыми приступать к тушению и предотвращению распространения огня.
О том, что необходимую сумму удалось собрать, сообщили в организации «Мирные жители», на счёт которой производился сбор средств. Автомобиль уже выезжает в Екатеринбург.
Напомним, что нужны автомобиль для своих нужд пожарные добровольцы нашли в Подмосковье за 600 тысяч рублей. Однако придержать автомобиль продавец обещал лишь до середины августа. Благодаря общим усилиям удалось вовремя собрать необходимую сумму.
Новый автомобиль позволит волонтёрам добираться до мест тушения пожаров через непроходимые места. Теперь «Добровольцы быстрого реагирования» смогут оперативно добираться до очагов природных пожаров и первыми приступать к тушению и предотвращению распространения огня.
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