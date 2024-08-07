Возрастное ограничение 18+
На Уралмаше могут построить образовательный центр для детей
Фото: Владислав Постников
Власти Екатеринбурга вынесли на общественное обсуждение проект межевания под застройку, где хотят возвести жилые дома, два детских сада и образовательный центр для детей.
Речь идёт о территории площадью в 21,6 гектара в границах улиц Кировградской – Народного Фронта – Победы – Бакинских Комиссаров.
Там хотят разместить 168 968 квадратных метров жилых помещений, и ещё 10 805 квадратных метров для бизнеса. Из социального жилья планируются строительство двух детских садов на 150 и 100 мест, а также образовательного центра на 1500 ребят, рассказали в мэрии.
Также власти обещают в рамках проекта благоустройство внутридворовых территорий и реконструкцию части улиц Калинина, Народного Фронта, Уральских Рабочих и переулка Соснового, обслуживающих жилую застройку.
Речь идёт о территории площадью в 21,6 гектара в границах улиц Кировградской – Народного Фронта – Победы – Бакинских Комиссаров.
Там хотят разместить 168 968 квадратных метров жилых помещений, и ещё 10 805 квадратных метров для бизнеса. Из социального жилья планируются строительство двух детских садов на 150 и 100 мест, а также образовательного центра на 1500 ребят, рассказали в мэрии.
Также власти обещают в рамках проекта благоустройство внутридворовых территорий и реконструкцию части улиц Калинина, Народного Фронта, Уральских Рабочих и переулка Соснового, обслуживающих жилую застройку.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге планируют построить образовательный центр почти на полторы тысяч детей
09 августа 2024
09 августа 2024