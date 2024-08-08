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Обругавший мальчика в z-шапке екатеринбуржец не смог добиться пересмотра приговора
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбуржцу, который обругал мальчика в шапке с символом Z, всё же придётся провести следующие три года в колонии-поселении. Ему не удалось добиться пересмотра приговора.
Судья Свердловского областного суда Наталья Аубакирова оставила в силе приговор Октябрьского суда Екатеринбурга, вынесенный в июне Александру Неустроеву, отклонив как как апелляционную жалобу защиты, считавшей приговор слишком жёстким, так и апелляционное представление прокуратуры, считавшей приговор излишне мягким.
Напомним, изначально дело Александра Неустроева было прекращено. Однако затем, после возмущения некоторой части общественности и ряда депутатов, оно отправилось на новое рассмотрение и через множество судов разных инстанций дошло в итоге до обвинительного приговора.
Подробно о судебных разбирательствах, связанных с этим делом, мы писали тут.
Судья Свердловского областного суда Наталья Аубакирова оставила в силе приговор Октябрьского суда Екатеринбурга, вынесенный в июне Александру Неустроеву, отклонив как как апелляционную жалобу защиты, считавшей приговор слишком жёстким, так и апелляционное представление прокуратуры, считавшей приговор излишне мягким.
Напомним, изначально дело Александра Неустроева было прекращено. Однако затем, после возмущения некоторой части общественности и ряда депутатов, оно отправилось на новое рассмотрение и через множество судов разных инстанций дошло в итоге до обвинительного приговора.
Подробно о судебных разбирательствах, связанных с этим делом, мы писали тут.
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