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Три года колонии-поселения назначили екатеринбуржцу, обругавшему мальчика в z-шапке
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбуржцу, который обругал мальчика в шапке с символом Z, судья Октябрьского суда Екатеринбурга Николай Тараненко, назначил три года колонии-поселения, передаёт корреспондент «Вечерних ведомостей» из зала суда.
Ранее решение по этому делу выносил Ленинский районный суд Екатеринбурга. Тогда судья прекратил уголовное дело и назначил мужчине судебный штраф в размере 7 тысяч рублей. Однако это решение не устроило генеральную прокуратуру РФ, и дело отправили в суд на новое рассмотрение в ином составе. Уже в ходе нового рассмотрения суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа и вернул дело следователям.
Сегодня суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пунктам «а», «б» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы) и назначил 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Подробно о судебных разбирательствах, связанных с этим делом, мы писали тут.
Ранее решение по этому делу выносил Ленинский районный суд Екатеринбурга. Тогда судья прекратил уголовное дело и назначил мужчине судебный штраф в размере 7 тысяч рублей. Однако это решение не устроило генеральную прокуратуру РФ, и дело отправили в суд на новое рассмотрение в ином составе. Уже в ходе нового рассмотрения суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа и вернул дело следователям.
Сегодня суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пунктам «а», «б» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия, по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы) и назначил 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Подробно о судебных разбирательствах, связанных с этим делом, мы писали тут.
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