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16 августа в Екатеринбурге презентуют путеводитель по Химмашу
Фото предоставлено организаторами
В ближайшую пятницу, 16 августа, в детской библиотеке №29 им. А. П. Гайдара пройдёт презентация путеводителя по Химмашу. Представлять книгу будут авторы – Александр Думчиков и Ксения Пименова.
Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы встречи-презентации. Это второе издание путеводителя – исправленное и дополненное. Оно содержит шесть пешеходных маршрутов по химмашевским улицам и Нижнеисетскому посёлку, которых дополняют обзорные главы, посвящённые истории Нижнеисетского железоделательного завода и нереализованному проекту создания завода химической аппаратуры.
Также в обновлённую версию книги вошел рассказ о достопримечательностях на территории промышленной площадки Уралхиммаша, который стал партнёром путеводителя.
Встреча состоится 16 августа в 18.00 в библиотеке по адресу ул. Грибоедова, 23. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться здесь.
Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы встречи-презентации. Это второе издание путеводителя – исправленное и дополненное. Оно содержит шесть пешеходных маршрутов по химмашевским улицам и Нижнеисетскому посёлку, которых дополняют обзорные главы, посвящённые истории Нижнеисетского железоделательного завода и нереализованному проекту создания завода химической аппаратуры.
Также в обновлённую версию книги вошел рассказ о достопримечательностях на территории промышленной площадки Уралхиммаша, который стал партнёром путеводителя.
Встреча состоится 16 августа в 18.00 в библиотеке по адресу ул. Грибоедова, 23. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться здесь.
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