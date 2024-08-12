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Глава СК заинтересовалась подростками на электросамокате, которые сбили коляску с ребёнком в Екатеринбурге
Кадр из видео: телеграм-канал «Екатеринбург. Главное»
Глава следственного комитета потребовал доложить ему об обстоятельствах инцидента, на перекрестке Куйбышева-Шейнкмана в Екатеринбурге, где пара девочек на электросамокате сбила коляску с ребёнком.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении Следкома.
Ранее представители кикшерингового сервиса МТС Юрент сообщали, что школьницам за их поступок грозит блокировка аккаунтов в их приложении, а родителям девочки, которая управляла электросамокатов, штрафы. В ГИБДД также напоминали об ответственности за то, что девочки уехали с места ДТП.
Теперь свою проверку проводит ещё и СК.
Известно, что после столкновения с коляской находившаяся в ней семимесячная девочка не пострадала, но пострадала её бабушка, у которой образовалась гематома.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении Следкома.
Ранее представители кикшерингового сервиса МТС Юрент сообщали, что школьницам за их поступок грозит блокировка аккаунтов в их приложении, а родителям девочки, которая управляла электросамокатов, штрафы. В ГИБДД также напоминали об ответственности за то, что девочки уехали с места ДТП.
Теперь свою проверку проводит ещё и СК.
Известно, что после столкновения с коляской находившаяся в ней семимесячная девочка не пострадала, но пострадала её бабушка, у которой образовалась гематома.
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