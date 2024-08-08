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Подростки на электросамокате сбили коляску с ребёнком в Екатеринбурге
Кадр из видео
Парочка подростков, катавшаяся на одном электросамокате, сбила ребёнка в коляске. Авария произошла ещё в пятницу, 9 августа, на перекрестке Куйбышева-Шейнкмана в Екатеринбурге, но огласку получила лишь сейчас.
Кадры с камер дорожного видеонаблюдения обнародовали в телеграм-канале «Екатеринбург. Главное», на которых видно, как, предположительное несовершеннолетние подруги, несутся вдвоем на одном электросамокате через дорогу, после чего сбивают коляску, в которой был ребёнок. Сообщается, что виновницы столкновения с места ДТП тут же ретировались. В порядке ли малыш – неизвестно.
Дополнено (16:10):
В пресс-службе МТС Юрент Вечерним ведомостям сообщили, что специалисты их сервиса уже выясняют обстоятельства случившегося. Школьницам же сейчас грозит блокировка аккаунта в их приложении, а родителям той девочки, которая управляла самокатам, – штраф в 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей – за езду вдвоём.
В екатеринбургской Госавтоинспекции также заявили, что уже проводят проверку. Девочкам, которые скрылись с места ДТП, в пресс-группе настоятельно рекомендовали самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний.
«В соответствии со статьей 12.27 КоАП РФ – "Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является-влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей"», – напомнили в ГИБДД.
Кадры с камер дорожного видеонаблюдения обнародовали в телеграм-канале «Екатеринбург. Главное», на которых видно, как, предположительное несовершеннолетние подруги, несутся вдвоем на одном электросамокате через дорогу, после чего сбивают коляску, в которой был ребёнок. Сообщается, что виновницы столкновения с места ДТП тут же ретировались. В порядке ли малыш – неизвестно.
Дополнено (16:10):
В пресс-службе МТС Юрент Вечерним ведомостям сообщили, что специалисты их сервиса уже выясняют обстоятельства случившегося. Школьницам же сейчас грозит блокировка аккаунта в их приложении, а родителям той девочки, которая управляла самокатам, – штраф в 10 тысяч рублей и 5 тысяч рублей – за езду вдвоём.
В екатеринбургской Госавтоинспекции также заявили, что уже проводят проверку. Девочкам, которые скрылись с места ДТП, в пресс-группе настоятельно рекомендовали самостоятельно явиться в полицию для дачи показаний.
«В соответствии со статьей 12.27 КоАП РФ – "Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных ПДД, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является-влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей"», – напомнили в ГИБДД.
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