Свердловчан предупредили о сильном ветре 13 августа

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Свердловские спасатели предупреждают местных жителей о сильном ветре с порывами до 20 метров в секунду, который ожидается завтра, 13 августа, во время сильных дождей и грозы.«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в ближайшем здании. Не прячьтесь от ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям», – советуют в МЧС.Там также напомнили, что в случае, если гроза застала вас на открытой местности, нужно присесть в низине, овраге или в другой углублении, обхватив ноги руками. Кроме этого, во время грозы нужно избегать высокий деревьев и металлических конструкций.В случае ЧП нужно звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы – «112».