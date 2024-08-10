Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцы создают «Великую Уральскую стену»
Фото: телеграм-канал «Шахов на ветке»
Жители Екатеринбурга стали соавторами арт-объекта под названием «Великая Уральская стена». В рамках проекта горожане расписывали уменьшенные копии строительных заборов, из которых позже создадут масштабную городскую инсталляцию. Об этом сообщает It`s My City.
Идея принадлежит художникам Марии Плаксиной и Егору Ефремову из творческого объединения «ГУЙ». Всего будет создано 301 секция, что символизирует возраст города — именно столько лет исполняется Екатеринбургу в этом году.
Окончательная версия арт-объекта будет представлена в 2025 году.
Идея принадлежит художникам Марии Плаксиной и Егору Ефремову из творческого объединения «ГУЙ». Всего будет создано 301 секция, что символизирует возраст города — именно столько лет исполняется Екатеринбургу в этом году.
Окончательная версия арт-объекта будет представлена в 2025 году.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге за неделю мошенники похитили 28 миллионов рублей
10 августа 2024
10 августа 2024