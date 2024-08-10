Екатеринбуржцы создают «Великую Уральскую стену»

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга стали соавторами арт-объекта под названием «Великая Уральская стена». В рамках проекта горожане расписывали уменьшенные копии строительных заборов, из которых позже создадут масштабную городскую инсталляцию. Об этом сообщает It`s My City.Идея принадлежит художникам Марии Плаксиной и Егору Ефремову из творческого объединения «ГУЙ». Всего будет создано 301 секция, что символизирует возраст города — именно столько лет исполняется Екатеринбургу в этом году.Окончательная версия арт-объекта будет представлена в 2025 году.