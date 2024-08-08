В Ельцин Центре прошел кастинг на модное шоу: уральцы стали моделями

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершился народный кастинг, организованный в рамках недели моды U’FASHION, который дал шанс сотням уральцев примерить на себя роль моделей.На неделя моды U’FASHION, которая проходит с 19 по 23 августа в Екатеринбурге, организаторы решили отойти от традиций и предложили жителям Урала попробовать себя в роли моделей. Сегодня в Ельцин Центре состоялся кастинг, где каждый желающий мог продефилировать по красной дорожке перед жюри. Желающих оказалось немало — около 500 человек.Победители кастинга уже 17 августа выйдут на подиум в Ельцин Центре, где состоится модное шоу в честь Дня города. Помимо дефиле, гостей ждут выступления звезд.