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Глава СК взял под контроль ситуацию жителя Каменска-Уральского, страдающего от издевательств из-за инвалидности

16.31 Пятница, 9 августа 2024
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета поставил на контроль проверку, которую ведут следователи в Каменске-Уральском, где местные жители постоянно издеваются над молодым человеком с инвалидностью.

Ранее в социальных сетях и СМИ получила огласку история 21-летнего парня, который в силу своей болезни ведёт себя не совсем обычно, что становится поводом для издевательств. Так, мама молодого человека рассказала, что на днях у её сына украли обувь, пока он мочил ноги в фонтане, а также о том, что неизвестные тушили сигареты о его голову. Постоянно следить за своим сыном и за теми, с кем он общается, женщина не может, так как вынуждена работать, поэтому она просила о помощи и призывала людей быть добрее.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении», – говорится в сообщении СК.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:05 В Екатеринбурге на месяц закроют участок улицы Онежской
15:53 Пикет против застройки места обнаружения останков последнего российского царя прошёл в Екатеринбурге
15:37 Екатеринбуржцы собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области
15:26 В Новоуральске женщину укусила гадюка
15:07 Екатеринбург оказался на шестом месте среди городов с самым высоким экоиндексом
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13:51 Бастрыкин поручил проверить магазин в Екатеринбурге, где охранник избивает покупателей
13:03 Глава СК заинтересовался екатеринбургским детсадом, откуда самовольно ушла трёхлетняя малышка
12:39 В Екатеринбурге ищут потерпевших от компании друзей
12:06 Екатеринбуржцев предупреждают о перекрытии центральных улиц ради празднования Дня строителя
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11:04 В Кушве сотрудники ДПС сняли с квадроциклов двух маленьких водителей
10:35 Новоуралец получил 8,5 лет колонии из-за гибели оппонента после драки
09:53 В метро Екатеринбурга на станции «Машиностроителей» запланировали замену турникетов
09:32 Шесть активно развивающихся свердловских муниципалитетов поощрили дотациями
21:12 День Кошек в Екатеринбурге не совпадает с мировым
20:29 Новый путеводитель по Екатеринбургу Индустриальному раздадут в Башне на Плотинке
19:52 О причинах конспирологии и её месте в истории поговорят в Ельцин Центре
19:31 Вступил в силу приговор убившей сожителя екатеринбурженке
18:57 В воскресенье Екатеринбург побежит марафоном
17:42 Прокуратура намерена проконтролировать розыск причастных к истязанию парня с инвалидностью в Каменске-Уральском
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