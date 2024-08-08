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Глава СК взял под контроль ситуацию жителя Каменска-Уральского, страдающего от издевательств из-за инвалидности
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета поставил на контроль проверку, которую ведут следователи в Каменске-Уральском, где местные жители постоянно издеваются над молодым человеком с инвалидностью.
Ранее в социальных сетях и СМИ получила огласку история 21-летнего парня, который в силу своей болезни ведёт себя не совсем обычно, что становится поводом для издевательств. Так, мама молодого человека рассказала, что на днях у её сына украли обувь, пока он мочил ноги в фонтане, а также о том, что неизвестные тушили сигареты о его голову. Постоянно следить за своим сыном и за теми, с кем он общается, женщина не может, так как вынуждена работать, поэтому она просила о помощи и призывала людей быть добрее.
«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении», – говорится в сообщении СК.
Ранее в социальных сетях и СМИ получила огласку история 21-летнего парня, который в силу своей болезни ведёт себя не совсем обычно, что становится поводом для издевательств. Так, мама молодого человека рассказала, что на днях у её сына украли обувь, пока он мочил ноги в фонтане, а также о том, что неизвестные тушили сигареты о его голову. Постоянно следить за своим сыном и за теми, с кем он общается, женщина не может, так как вынуждена работать, поэтому она просила о помощи и призывала людей быть добрее.
«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко представить доклад о её промежуточных результатах и принятом по итогам решении», – говорится в сообщении СК.
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