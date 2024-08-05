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СК проверит информацию об истязании молодого человека с инвалидностью в Каменске-Уральском
Фото: Владислав Постников
Следственный комитет намерен проверить информацию об истязании у 21-летнего молодого человека с инвалидностью в Каменске-Уральском. Сейчас следователи намерены опросить пострадавшего и возможных очевидцев.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, во время мониторинга социальных сетей было замечено обращение местной жительницы, которая призывала родителей людей, которые издеваются над её сыном, говорить со своими детьми о толерантности. Так, по словам женщины, у парня украли кроссовки, пока он мочил ноги в фонтане на площади Ленинского комсомола.
В комментариях под постом мать молодого человека также рассказала, что о голову её сына тушили бычки, пока она была на работе.
«В ходе проверки следствием будут приняты меры к установлению всех участников указанных событий, опрошены пострадавший и возможные очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести причинённого вреда здоровью, выполнены иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СК.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, во время мониторинга социальных сетей было замечено обращение местной жительницы, которая призывала родителей людей, которые издеваются над её сыном, говорить со своими детьми о толерантности. Так, по словам женщины, у парня украли кроссовки, пока он мочил ноги в фонтане на площади Ленинского комсомола.
В комментариях под постом мать молодого человека также рассказала, что о голову её сына тушили бычки, пока она была на работе.
«В ходе проверки следствием будут приняты меры к установлению всех участников указанных событий, опрошены пострадавший и возможные очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления степени тяжести причинённого вреда здоровью, выполнены иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СК.
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