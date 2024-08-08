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Глава СК заинтересовался екатеринбургским детсадом, откуда самовольно ушла трёхлетняя малышка
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета потребовал доклад по ситуации в Екатеринбурге, где из детского сада №209 вчера ушла трёхлетняя воспитанница.
Малютка ушла с территории садика, когда её группа была на прогулке, и спустя некоторое время была обнаружена родственницей.
«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязаннгости руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении Следкома.
Малютка ушла с территории садика, когда её группа была на прогулке, и спустя некоторое время была обнаружена родственницей.
«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязаннгости руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении Следкома.
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