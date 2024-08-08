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Глава СК заинтересовался екатеринбургским детсадом, откуда самовольно ушла трёхлетняя малышка

13.03 Пятница, 9 августа 2024
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета потребовал доклад по ситуации в Екатеринбурге, где из детского сада №209 вчера ушла трёхлетняя воспитанница.

Малютка ушла с территории садика, когда её группа была на прогулке, и спустя некоторое время была обнаружена родственницей.

«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязаннгости руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении Следкома.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:03 Глава СК заинтересовался екатеринбургским детсадом, откуда самовольно ушла трёхлетняя малышка
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09:32 Шесть активно развивающихся свердловских муниципалитетов поощрили дотациями
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20:29 Новый путеводитель по Екатеринбургу Индустриальному раздадут в Башне на Плотинке
19:52 О причинах конспирологии и её месте в истории поговорят в Ельцин Центре
19:31 Вступил в силу приговор убившей сожителя екатеринбурженке
18:57 В воскресенье Екатеринбург побежит марафоном
17:42 Прокуратура намерена проконтролировать розыск причастных к истязанию парня с инвалидностью в Каменске-Уральском
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