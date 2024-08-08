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Прокуратура проверит екатеринбургский детсад, откуда самовольно ушла трёхлетняя малышка
Иллюстрация: Юлия Медведева
Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга намерена наведаться с проверкой в детский сад №209, откуда сегодня, примерно в 09.30, самовольно ушла трёхлетняя воспитанница.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, воспитательница не заметила, как ушла девочка. В итоге через некоторое время малышку совсем одну обнаружила её родственница.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада», – говорится в сообщении ведомства.
Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, воспитательница не заметила, как ушла девочка. В итоге через некоторое время малышку совсем одну обнаружила её родственница.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада», – говорится в сообщении ведомства.
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