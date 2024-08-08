Прокуратура проверит екатеринбургский детсад, откуда самовольно ушла трёхлетняя малышка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга намерена наведаться с проверкой в детский сад №209, откуда сегодня, примерно в 09.30, самовольно ушла трёхлетняя воспитанница.Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, воспитательница не заметила, как ушла девочка. В итоге через некоторое время малышку совсем одну обнаружила её родственница.«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности сотрудников детского сада», – говорится в сообщении ведомства.