Возрастное ограничение 18+

Екатеринбуржцев предупреждают о перекрытии центральных улиц ради празднования Дня строителя

12.06 Пятница, 9 августа 2024
Фото: Владислав Постников
Жителей Екатеринбурге предупреждают о закрытии центральных улиц 9 и 10 августа в связи с празднованием Дня строителя. Перекрывать дороги начнут сегодня вечером, и продлится это до конца завтрашнего дня.

Так, с сегодняшних 23.00 до завтрашних 22.00 будет закрыто движение по улице Пушкина, от проспекта Ленина до улицы Малышева, и завтра с 06.00 до 22.00 перекроют улицу Воеводина, от Малышева до проспекта Ленина. Вместе с тем для парковки будет закрыта площадь 1905 года – завтра там будет проходить выставка строительных машин.

Напомним, что во время празднования Дня строителя в центре города будет запрещена продажа алкоголя.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Орлов запретил продажу алкоголя в центре Екатеринбурга в День строителя и День города
02 августа 2024
Две улицы перекроют ради Дня ВДВ в центре Екатеринбурга
01 августа 2024
В воскресенье Екатеринбург побежит марафоном
08 августа 2024
Жителей Свердловской области предупреждают о ветре до 27 метров в секунду
31 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Платные парковки и повышение стоимости проезда. Замминистра транспорта озвучил условия для успешной реализации транспортной реформы

Общественный транспорт уже вовсю реформируют в Челябинске, а вот Екатеринбург только начинает этот путь – и городу, похоже, есть чему поучиться у соседей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:14 В Первоуральске Subaru протаранила двери продуктового магазина
16:05 В Екатеринбурге на месяц закроют участок улицы Онежской
15:37 Екатеринбуржцы собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области
15:26 В Новоуральске женщину укусила гадюка
15:07 Екатеринбург оказался на шестом месте среди городов с самым высоким экоиндексом
14:00 В Первоуральске неизвестный напал на ребёнка на самокате
13:51 Бастрыкин поручил проверить магазин в Екатеринбурге, где охранник избивает покупателей
13:03 Глава СК заинтересовался екатеринбургским детсадом, откуда самовольно ушла трёхлетняя малышка
12:39 В Екатеринбурге ищут потерпевших от компании друзей
12:06 Екатеринбуржцев предупреждают о перекрытии центральных улиц ради празднования Дня строителя
11:27 На Ирбитской ярмарке выступят коллективы Уральского центра народного искусства
11:04 В Кушве сотрудники ДПС сняли с квадроциклов двух маленьких водителей
10:35 Новоуралец получил 8,5 лет колонии из-за гибели оппонента после драки
09:53 В метро Екатеринбурга на станции «Машиностроителей» запланировали замену турникетов
09:32 Шесть активно развивающихся свердловских муниципалитетов поощрили дотациями
21:12 День Кошек в Екатеринбурге не совпадает с мировым
20:29 Новый путеводитель по Екатеринбургу Индустриальному раздадут в Башне на Плотинке
19:52 О причинах конспирологии и её месте в истории поговорят в Ельцин Центре
19:31 Вступил в силу приговор убившей сожителя екатеринбурженке
18:57 В воскресенье Екатеринбург побежит марафоном
17:42 Прокуратура намерена проконтролировать розыск причастных к истязанию парня с инвалидностью в Каменске-Уральском
17:03 В признанном родиной русского самовара селе под Красноуфимском улучшили сотовую связь
16:50 Массовым грабежом обернулся рейд по мигрантам в Екатеринбурге
15:19 После обнаружения иностранцев без трудовых патентов на производстве в Сысертском районе возбудили уголовное дело
14:33 СК проверит информацию об истязании молодого человека с инвалидностью в Каменске-Уральском
13:59 Прокуратура проверит екатеринбургский детсад, откуда самовольно ушла трёхлетняя малышка
Все новости Свердловской области
13:55 Российские пользователи сообщают о масштабном сбое в работе YouTube
18:42 Антарктида переживает тепловую аномалию
17:11 За полгода 83 млн российских пользователей хотя бы один раз сталкивались с утечкой персональных данных
16:26 Путин высказался о ситуации в Курской области на совещании с правительством
16:11 СК: по факту нападения на курские населенные пункты возбуждено дело по нескольким статьям УК
14:39 В Лобне произошел взрыв в квартире, есть пострадавший
14:24 СМИ: кофе превращается в предмет роскоши на фоне изменения климата и роста цен
17:46 В Забайкалье ввели режим ЧС регионального характера
16:27 В Туапсе тушат мощный пожар на рынке
16:24 В Дальнереченске из-за прорыва дамбы подтоплены восемь домов
15:29 Тропический шторм «Дебби» затопил побережье Флориды
14:08 В Москве в жилом доме произошел взрыв
13:36 В Бангладеш в ходе беспорядков погибли более ста человек
14:48 В Ревде «Русская община» задержала человека и обвинила в связи с несовершеннолетней
19:21 Меркурий может скрывать под поверхностью слой алмазов толщиной 18 км
19:02 Венеция ограничивает число туристов в группах и запрещает мегафоны
17:54 Совет Федерации одобрил закон о режиме высылки мигрантов
17:20 В информационной системе судов Москвы произошел сбой
18:36 Во Владивостоке в водном комплексе обрушилась кровля
16:54 Bloomberg: Россия освободила Эвана Гершковича и Пола Уилана в рамках обмена осужденными
15:26 В Германии экоактивисты снова помешали работе аэропорта
15:10 В Кремле отказались комментировать возможный обмен заключенными
13:26 Maybach певицы МакSим продадут на аукционе
12:21 СМИ: готовится масштабный обмен заключенными из разных стран
18:09 Глава СКР поручил проверить новую набережную в Усмани
17:44 Ученые предположили, что из-за жары в Западной Африке и Южной Азии будет невозможно жить
Все новости России и мира
16:14 В Первоуральске Subaru протаранила двери продуктового магазина
16:05 В Екатеринбурге на месяц закроют участок улицы Онежской
15:37 Екатеринбуржцы собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области
15:26 В Новоуральске женщину укусила гадюка
15:07 Екатеринбург оказался на шестом месте среди городов с самым высоким экоиндексом
14:00 В Первоуральске неизвестный напал на ребёнка на самокате
13:51 Бастрыкин поручил проверить магазин в Екатеринбурге, где охранник избивает покупателей
13:03 Глава СК заинтересовался екатеринбургским детсадом, откуда самовольно ушла трёхлетняя малышка
12:39 В Екатеринбурге ищут потерпевших от компании друзей
12:06 Екатеринбуржцев предупреждают о перекрытии центральных улиц ради празднования Дня строителя
11:27 На Ирбитской ярмарке выступят коллективы Уральского центра народного искусства
11:21 Судебные приставы приостановили работу столовой, в которой произошло массовое заражение сальмонеллезом
11:04 В Кушве сотрудники ДПС сняли с квадроциклов двух маленьких водителей
10:35 Новоуралец получил 8,5 лет колонии из-за гибели оппонента после драки
09:53 В метро Екатеринбурга на станции «Машиностроителей» запланировали замену турникетов
09:32 Шесть активно развивающихся свердловских муниципалитетов поощрили дотациями
21:12 День Кошек в Екатеринбурге не совпадает с мировым
20:29 Новый путеводитель по Екатеринбургу Индустриальному раздадут в Башне на Плотинке
19:52 О причинах конспирологии и её месте в истории поговорят в Ельцин Центре
19:31 Вступил в силу приговор убившей сожителя екатеринбурженке
18:57 В воскресенье Екатеринбург побежит марафоном
17:42 Прокуратура намерена проконтролировать розыск причастных к истязанию парня с инвалидностью в Каменске-Уральском
17:03 В признанном родиной русского самовара селе под Красноуфимском улучшили сотовую связь
16:50 Массовым грабежом обернулся рейд по мигрантам в Екатеринбурге
16:16 В Пермском политехе подвели итоги приемной кампании
15:19 После обнаружения иностранцев без трудовых патентов на производстве в Сысертском районе возбудили уголовное дело
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK