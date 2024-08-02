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Екатеринбуржцев предупреждают о перекрытии центральных улиц ради празднования Дня строителя
Фото: Владислав Постников
Жителей Екатеринбурге предупреждают о закрытии центральных улиц 9 и 10 августа в связи с празднованием Дня строителя. Перекрывать дороги начнут сегодня вечером, и продлится это до конца завтрашнего дня.
Так, с сегодняшних 23.00 до завтрашних 22.00 будет закрыто движение по улице Пушкина, от проспекта Ленина до улицы Малышева, и завтра с 06.00 до 22.00 перекроют улицу Воеводина, от Малышева до проспекта Ленина. Вместе с тем для парковки будет закрыта площадь 1905 года – завтра там будет проходить выставка строительных машин.
Напомним, что во время празднования Дня строителя в центре города будет запрещена продажа алкоголя.
Так, с сегодняшних 23.00 до завтрашних 22.00 будет закрыто движение по улице Пушкина, от проспекта Ленина до улицы Малышева, и завтра с 06.00 до 22.00 перекроют улицу Воеводина, от Малышева до проспекта Ленина. Вместе с тем для парковки будет закрыта площадь 1905 года – завтра там будет проходить выставка строительных машин.
Напомним, что во время празднования Дня строителя в центре города будет запрещена продажа алкоголя.
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